佐賀県伊万里市の住宅で26日に親子が男に襲われた強盗殺人事件で、27日に逮捕されたベトナム国籍の男は容疑を否認しています。中継です、元木さん。■元木寛人アナウンサーはい、捜査本部が置かれている佐賀県の伊万里警察署前からお伝えします。 強盗殺人などの疑いで27日夜遅くに逮捕されたのは、佐賀県伊万里市に住むベトナム国籍の技能実習生、ダム・ズイ・カン容疑者（24）です。 カン容疑者は26日午後4時20分ご