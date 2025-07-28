俳優の吉沢亮が7月25日、都内で行われた映画『国宝』の大ヒット記念舞台あいさつに、李相日監督とともに登壇した。本作は公開から49日間で動員510万人、興行収入71.7億円を突破し、最終興収100億円も見込まれる大ヒットを記録。吉沢は「感謝しかありません」と喜びを語った。この日は観客へのサプライズとして、主題歌「Luminance」を歌唱した井口理（King Gnu）、音楽家の原摩利彦も登場し、会場を沸かせた。本作は、任侠の一門に