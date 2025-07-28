コンビニエンスストア『ミニストップ』でお取り扱いされる商品が、本物そっくりなチャームやスクイーズとなって限定プライズに登場！2025年8月1日（金）よりモーリーファンタジー・PALOにて展開される。☆美味しそうで可愛らしい『ミニストップ』アイテムイメージをチェック！（写真7点）＞＞＞イオンファンタジーが展開する「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設に、コンビニエンスストア『ミニ