この漫画は、ずん(@hananiarasino99)さんが夫から社員旅行は部署に分かれて男女合同5人旅行になることを告げられるところから始まります。「間違いなんて起きるはずがない」と言う夫ですが、怒りと不安が込み上げるずんさん。その訳は過去に夫から聞いた女性たちの男性遍歴。夫に気持ちを理解してもらえず、ずんさんが頼ったのはネット上の相談サービスでした。『これって不倫旅行ですか？』第8話をごらんください。 今抱