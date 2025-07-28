28日午後0時10分ごろ、北海道で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は十勝地方南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは5.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度4を観測したのは、北海道の浦河町と更別村です。【各地の震度詳細】■震度4□北海道浦河町更別村■震度3□北海道様似町十勝大樹町広