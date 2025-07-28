福岡県大牟田市の工場から有毒ガスが漏れ出た問題で28日午前、消防などが調査に入りました。 消防によりますと、午前10時、三井化学大牟田工場には消防、警察、労働基準監督署が、ガスが漏れた場所を確認するなど原因の調査に入りました。この問題は、27日午後6時ごろ、三井化学大牟田工場から塩素系ガスが漏れ出したものです。およそ1時間半後にガス漏れは止まりましたが、29人が病院に搬送されたほか、33人が病院を受診してい