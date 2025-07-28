２８日、「第１４次５カ年規画（２０２１〜２５年）の質の高い達成」に関する記者会見の様子。（北京＝新華社記者／陳曄華）【新華社北京7月28日】中国国務院新聞（報道）弁公室は28日、「第14次5カ年規画（2021〜25年）の質の高い達成」に関する記者会見を北京で開いた。国家税務総局の胡静林（こ・せいりん）局長は今次5カ年規画の税収改革と発展に関する状況を説明し、記者の質問に答えた。