元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが、自身のインスタグラムを更新。Mrs. GREEN APPLEバンドの結成10周年記念ライブに参加したことを報告しました。 【写真を見る】【辻希美・長女】希空「終始感動しすぎて鳥肌が止まらなかったです」緑のリンゴペンライト片手にMrs. GREEN APPLEの10周年ライブを満喫希空さんは、「（Mrs. GREEN APPLE）@mgaband さんのライブに行ってきました&#823