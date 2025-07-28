この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。学生のころ「この授業、役に立つのかな？」と思った方もいるかもしれません。今回は、悠戯@迷宮レストランなど(@meikyu_R)さんが投げかけた、家庭科の授業の知られざる重要性に注目しましょう。 「家庭科が健康に与える影響はバカにならない」その理由は？ 大人になって初めて、学生時代の授業で得た知識や経験が日常に活かされていることに気づくことがあります。中には