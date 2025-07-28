私はユウコ（62歳）。会社役員の夫（64歳）と2人暮らしをしています。私は仕事で多忙な夫を支え、専業主婦として息子2人を育てあげました。今や長男（41歳）は名の知れた企業に勤め、結婚して子どももいます。しかし問題なのは……次男のタカアキ（39歳）。若いときから海外を放浪したり、仕事を何度も変えたりしていました。明るい性格なのですが、フラフラしがちでなにかと心配。最近は新しい会社で頑張っていると聞いていたので