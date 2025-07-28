午後0時10分ころ、北海道地方で震度4を観測するやや強い地震がありました。各地の震度は、震度4が、日高東部、十勝南部。震度3が、石狩中部、石狩南部、胆振中東部、日高西部、日高中部、十勝北部、十勝中部となっています。気象庁によりますと、この地震による津波の心配はありません。震源地は十勝地方南部、震源の深さはおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは、5．3と推定されます。