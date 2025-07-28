27日、愛媛県で開かれた「書道パフォーマンス甲子園」で松本蟻ケ崎高校書道部が準優勝、愛媛県知事賞に輝きました。「書道パフォーマンス甲子園」は33都府県104校が参加し、松本蟻ケ崎高校書道部は予選を中部ブロック1位で通過し、全国大会に臨みました。3連覇の経験を持つ強豪校ですが2年連続で3位に甘んじていた松本蟻ケ崎高校書道部。出場21校の最後の演技順で登場し紙面の中心に「大道を闊歩せよ」と書き上げ、18