自民党は28日午後、参議院選挙での敗北を受け、両院議員懇談会を開きます。続投の意向を示す石破首相の進退をめぐる発言が注目されています。国会記者会館から、フジテレビ政治部・木村祐太記者がお伝えします。ある党幹部は「きょうは進退には踏み込まないだろう」と話していて、懇談会は大荒れとなりそうです。ある中堅議員は「即座に辞めろと言う」と意気込み、議員の間では「続投するにしても、辞める時期は示してほしい」との