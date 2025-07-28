気象庁によると、２８日午後０時１０分ごろ、地震があった。震源地は十勝南部。震源の深さは５０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは５．３と推定。この地震による津波の心配なし。震度４を観測したのは、浦河町、更別村。震度３を観測したのは、札幌東区、千歳市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町、平取町、新冠町、様似町、新ひだか町、鹿追町、芽室町、大樹町、広尾町、幕別町、十勝池田町、浦幌町。