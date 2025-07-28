気象庁によると、２８日午後０時１０分ごろ、北海道地方で震度４の地震があった。震度４を観測したのは、日高東部、十勝南部。震度３を観測したのは、石狩南部、胆振中東部、日高西部、日高中部、十勝北部、十勝中部。