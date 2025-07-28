お盆期間の新幹線の指定席予約状況は、去年の同じ時期と比べ、ほぼ同じ水準です。JR西日本によると、8月8日から17日までのお盆期間中、山陽新幹線の下りのピークは8月9日土曜日で、上りのピークは16日土曜日の見込みです。指定席の予約は、下りがおよそ43万3000席、上りがおよそ40万1000席でほぼ去年並みです。また、東海道・山陽新幹線の「のぞみ」は、お盆期間は全席指定席で運行。JRでは早めの予約や、混雑する日時