お笑いコンビ・ガンバレルーヤが23日、YouTubeチャンネル『陣内智則のネタジン』にゲスト出演。以前住んでいたマンションで起きた恐怖体験を語った。ガンバレルーヤ(左からよしこ、まひる)○物件の内覧で体調不良に「病院行ったら入院しましょうって」コンビ結成後、13年ほど同居生活を送っているガンバレルーヤ。まひるは、「とんでもない事故物件」に住んでいたと明かし、「内覧行ったときに、気持ち悪くなって。そのまま吐いち