人気コスプレイヤーえなこが28日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ・チャイナ服姿を披露した。「8/3(日)『TOKYOIDOLFESTIVAL2025』に「PPE41」で出演します！」と告知。ミニスカ・チャイナ服姿の写真をアップし「PPE41出演情報・浮島ステージ11:35〜11:50・スカイステージ17:45〜18:00新衣装、そして新曲もあります！ペンライトを持ってぜひ見に来てね」と呼び掛けた。この投稿にフォロワーらからは「い