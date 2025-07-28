「世界水泳シンガポール2025」14日目が7月24日に行われ、アーティスティックスイミング（AS）女子デュエットフリー決勝ではスペインのリル・ルイス、イリス・ティオ カサスが282.6087点で金メダルを獲得した。【映像】独特な曲想で...官能的な妖艶演技予選を1位で通過したスペインは最後に登場。コンビを引っ張る22歳のイリス・ティオ カサスはソロテクニカルで銅、ソロフリーで金メダルを獲得しており、今大会はまさに絶好調