奈良県宇陀市で７月２６日朝、ツキノワグマ１頭が目撃されました。現場はツキノワグマの生息が報告されていない地域で、奈良県が注意を呼びかけています。奈良県によりますと、２６日（土）午前７時前、宇陀市の室生ダム南側の湖畔道路（龍鎮渓谷）近くで、市民がジョギング中にツキノワグマを目撃したということです。クマは年齢や雌雄は不明で、ガードレールを乗り越えてダムの方向に逃げて行ったということで、人身被害は起きて