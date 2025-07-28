ザ・クロマニヨンズが、18枚目のオリジナル・アルバム『JAMBO JAPAN』を2025年10月29日に発売すること、全56公演に及ぶ全国ツアー「ザ・クロマニヨンズ ツアー JAMBO JAPAN 2025-2026」の開催を発表した。同アルバムは、先行シングルとして9月17日に発売される、スピード感あふれるギターとハープが織りなす骨太なグルーヴが印象的な1曲に仕上がった「キャブレターにひとしずく」や、2025年1月10日全国公開 『劇映画 孤独のグルメ