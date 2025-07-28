この漫画は書籍『どちらかの家庭が崩壊する漫画』（著者：横山了一）の内容から一部を掲載しています（全21話）。 ■これまでのあらすじ夫が無職なことに悩むマリンは、自分が義母の店で働き、夫には専業主夫になってもらうことに。しかし夫は妻を助けようと1ヶ月100万円の怪しげな仕事の話にのってしまいます。一方、エリート夫を持つユイは夫のスマホに女性から連絡が来ていることが気がかり。「モナって誰？」と直接夫に聞いて