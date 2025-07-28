先週（7月21日週）の振り返り=参院選後は円買い戻し先行、ただ徐々に円売り再燃 円買い戻し先行も、テクニカルに重要な146円はサポート 先週は、7月20日に行われた日本の参院選で連立与党が過半数割れとなったことを受けて、前週（7月14日週）に一時149円まで売られた円を買い戻す展開が先行し、一時は146円を割れるまで米ドル安・円高に戻しました（図表1参照）。ただその後は徐々に円売りが再燃し、148円近くまで米ドル