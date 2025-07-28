Image: Mijansk786 / Shutterstock.com GoogleとAIの行方は？OpenAIのCEO、サム・アルトマンが今週ワシントンを訪れ、政策立案者たちに向けてあるメッセージを伝えました。人工知能はすでに何百万人ものアメリカ人の生産性を高めていること、そしてOpenAIは、それを「民主的」にすべての人の手に届けたいと考えていることです。AI規制をめぐる議論が熱を帯びる中、OpenAIは破壊者ではなく、