参議院選挙で国民民主党の公認取り消しを受けながらも無所属で出馬し、落選した山尾志桜里氏のインタビュー後編。なぜ山尾氏は無謀にも見えた、無所属での出馬に打って出たのか。（前後編の後編）＊＊＊【写真14枚】汗だくになりながら吉祥寺駅前を激走する山尾志桜里氏。“男性ファン”たちとも快く交流一人で決めた出馬前編【「玉木さんを恨む気持ちは全くありません」山尾志桜里氏がインタビューで明かした「公認騒動中に