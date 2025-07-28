石川県珠洲市で27日、能登半島地震についてのシンポジウムが開かれ、専門家から住民などに向けて最新の分析結果などが報告されました。 シンポジウムで金沢大学の平松良浩教授は、今後、能登半島周辺の余震は減少傾向が続くものの、比較的規模が大きい地震が起こる可能性はゼロではないと説明しました。 ただ今後、数十年間でマグニチュード6程度の地震は、国内であればどこでも発生する可能性があるとも指摘。ほかの
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