【劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来】 7月18日0時 上映開始 映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」について、7月18日より27日までの公開10日間で観客動員910万4483人（興行収入128億7,217万6,700円）突破が明かされた。 公開8日間で100億円を突破していたことで100億突破の最速記録を更新している。なお、第2位は2020年に公開された「劇場版『鬼滅の刃』無限列