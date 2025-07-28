山陰道と山陰近畿道をつなげる通称「南北線」の計画が、本格的に動き出しました。「南北線」計画が本格始動山陰道と山陰近畿道をつなげる計画が、本格的に動き出しました。山陰近畿道（国道9号駟馳山バイパス）の大谷IC付近（画像：国土交通省中国地方整備局鳥取河川国道事務所）山陰近畿道のうち、最西端にあたる鳥取市街地の区間について、鳥取県の都市計画審議会が2025年7月、ルートとICの配置案を提示しました。年内の都市