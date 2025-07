多国籍9人組ガールズグループ・TWICEが、6度目となるワールドツアーの日本公演『TWICE <THIS IS FOR> WORLD TOUR IN JAPAN』を大阪・京セラドーム大阪でスタートさせた。【ライブ写真】セットに座りしっとりと歌唱するTWICETWICEは昨年7月、約150万人を動員したワールドツアー『TWICE 5TH WORLD TOUR “READY TO BE” in JAPAN SPECIAL』の最終公演を神奈川・日産スタジアムで開催。海外女性アーティストとして初めて同会場