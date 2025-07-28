日本人初のアメリカ野球殿堂入りを果たしたイチローさんの出身地・愛知県豊山町で7月28日、記念のイベントが開かれています。イチローさんが少年時代に通ったバッティングセンター「空港バッティング」にできた行列。お目当ては、アメリカ野球殿堂入りを記念し、メジャーでの19年間の軌跡をまとめた特別号外です。1番に手にした人(春日井市から)：「嬉しいですね。1番目ってのは嬉しいですね。アジア