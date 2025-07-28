【モデルプレス＝2025/07/28】timelesz（タイムレス）の篠塚大輝が、27日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（毎週日曜24時55分〜）に出演。庶民的な素顔や自身のイメージに対する悩みを明かした。【写真】占われるtimelesz新メンバー◆timelesz篠塚大輝、庶民的な素顔を明かすこの日は、菊池風磨を付き添いとして、timeleszの新メンバー5人が占ってもらうことに。「お得・クーポンに弱い。無料・サービスにも