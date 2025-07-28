【新華社ウルムチ7月28日】中国新疆ウイグル自治区哈密（ハミ）市で建設が進む「太陽光・太陽熱・蓄電」エネルギー統合型グリーン（環境配慮型）電力モデルプロジェクト（出力1500メガワット）でこのほど、蒸気タービン基礎部分のコンクリート打設が完了した。同自治区最大の単一太陽熱発電プロジェクトは重要な進展を遂げ、今後の送電網接続と発電開始に向けた基礎を固めた。プロジェクトは、電力インフラ大手の中国能源建設