俳優の手塚理美さんが自身のインスタグラムを更新。自宅マンションで「全裸男」と遭遇した恐怖体験を明かしました。 【写真を見る】【 手塚理美 】 「全裸男と遭遇」「滅茶苦茶怖かった！」自宅マンションで恐怖体験「私が刺されたり暴行されたり拉致されたりしたらどうなっていたのか？」防犯対策に警鐘手塚さんは、「最悪です。あんまりマイナスな投稿はしたくないけれど、、、」と書き出し、「今朝、ゴミ出しに行っ