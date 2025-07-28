映画『木の上の軍隊』で兵士・安慶名セイジュンを演じた山田裕貴に「生きること」「演じること」、そして「平和」への思いを聞いた（撮影：長田慶）【写真９枚】山田裕貴さんの撮りおろしショット＆映画のワンシーンも沖縄本島北部、美ら海水族館から目と鼻の先に浮かぶ小さな島、伊江島。平坦な土地を擁し、「日本軍でも米軍でも飛行場を作りたい欲望に駆られるような地形」（米海兵隊戦史）といわれ、沖縄戦における激戦地の1つ