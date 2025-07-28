今回のお悩み「携帯会社を変える時っていろいろとお金がかかりそうで心配……」通信費を見直そうと思っているのですが、携帯会社を変えるといろいろとお金がかかりそうでなかなか一歩が踏み出せません。携帯会社の乗り換えでかかる費用について教えてください（20代後半／企画職）■携帯会社を変える時って、どれくらいお金がかかるの？「乗り換えたいけど、手数料や残債、補償のことがよくわからない」そんな声にお応えして、今回