by Maria D. Guillén / IPHES-CERCA2025年7月、スペインのアタプエルカにあるグラン・ドリーナ洞窟で、ヒト属の一種であるホモ・アンテセッサーの幼児の骨が発見されました。この骨には、意図的に首が切断された痕跡が残っており、ホモ・アンテセッサーが幼児を共食いしていたことを示す証拠だと報告されています。A Child Decapitated 850,000 Years Ago: New Evidence of Prehistoric Cannibalism at Atapuercahttp://comun