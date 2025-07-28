占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年7月28日〜8月3日の運勢を西洋占星術で占います。うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）微調整をかけて。当日の気分が大事。小さな変更が、ツキを呼びます。予定になかったけれど、行きたい、やりたい。先約があるけれど、こっちを優先したい。自分の気持ち、その日の気分に従って、動いてみましょう。急なキャンセルや入れ替えは、相手に悪いと遠慮はしないこと