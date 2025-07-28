FWルーニー・バルジは今夏にバルセロナに加入したスペイン1部バルセロナは7月27日にJ1ヴィッセル神戸と戦い、3-1で勝利を収めた。今夏新加入のU-21スウェーデン代表FWルーニー・バルジは、後半32分に左足で加入後初ゴールをマーク。ゴール後には人気漫画「ONE PIECE」の主人公モンキー・D・ルフィにちなんだゴールパフォーマンスを披露し、海外でも話題になっている。19歳のバルジはクウェート出身。その後スウェーデンへ移り