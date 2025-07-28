占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年7月28日〜8月3日の運勢を西洋占星術で占います。みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）距離感がカギ。つかず離れずで。風通しのよさが幸せの決め手になる1週間です。愛も社交も放任主義で、互いに気分やタイミングが合うところで付き合うのがよさそう。仕事も、ポイントだけ押さえたら、後は相手にお任せを。あれこれ口を出すよりも、ざっくり指示のほうが