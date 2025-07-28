2024年、大規模な火災が発生した大分県臼杵市の商店街の復興を願い27日、和楽器のデュオによるコンサートが開かれました。 津軽三味線の鈴木利枝さんと箏の齋藤雅さん、2人は3年前に和楽器デュオ「絲」を結成し県の内外で活動しています。 2024年11月、臼杵市中心部の商店街で起きた大規模な火災からの復興を後押ししようと、2人は27日市内でコンサートを開きました。 27日は普段の演奏仲間などもステージに