中国のAlibabaが開発する大規模言語モデル(LLM)の「Qwen3」ファミリーに、パラメーターサイズ2350億、アクティブパラメーター数220億の「Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507」が追加されました。「Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507」は「Qwen3-235B-A22B」の推論能力の質と深さの両方を向上させた、最も先進的な推論モデルです。Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507https://simonwillison.net/2025/Jul/25/qwen3-235b-a22b-thinking-2507/It's