占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年7月28日〜8月3日の運勢を西洋占星術で占います。やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）イライラに別れを告げて、超ごきげんな人にキャラ変を。不機嫌スイッチを切りましょう。きっと自覚があると思うのですが、最近のあなたは、ちょっと怒り過ぎです。イラッ、ムカッ、カチンのスピードが速くなっていて、それを隠そうともしないはず。結果、家族やパートナー