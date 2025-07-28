地域と企業を結び付け課題解決や事業創出を目指す「チャレンジ新潟」のマッチングイベントが東京都内で開かれました。イベントには県内の6自治体と8企業が参加し、抱える課題などをそれぞれが発表したのち、解決策を提案する企業と面談しマッチングを図りました。