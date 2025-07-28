占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年7月28日〜8月3日の運勢を西洋占星術で占います。さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）先の先。次を見据えて動く。ゾーンに入れそう。集中力バツグンで、いつも以上に頑張りが利き、成果もバッチリ出せるでしょう。開運のポイントとしては、次の手を考えながら動くこと。視線を少し先の未来に置いてみると、効率的な時間の使い方ができるし、今のうちにやっ