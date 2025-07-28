ディズニープラスの公式SNSにて、Snow Manの岩本照と向井康二のオフショットが公開された。 【画像】岩本照＆向井康二“岩本兄弟”のオフショット／Snow Man“笑顔”ショットまとめ／『旅するSnowMan / 完全版』場面写真／【動画】Snow Manよりメッセージ ■ファンから「岩本兄弟」と呼ばれている岩本照＆向井康二 7月27日より、『旅するSnowMan / 完全版』がディズニープラスで独占配信開始。第2話（8月10日