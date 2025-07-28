【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』大阪2daysに10万人が熱狂！ TWICEが、京セラドーム大阪にて、6度目のワールドツアーの日本公演となる『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』をスタートさせた。 2024年7月には、全世界で累計約150万人を動員した超大型ツアーの最終公演である『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in J