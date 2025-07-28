厳しい暑さが続く中、来園者にひと時の涼を感じてもらおうと、岡山市北区の池田動物園に「風鈴のトンネル」が設置されています。 【写真を見る】「ひと時の涼を感じて」池田動物園に全長約8メートルの「風鈴のトンネル」8月末まで設置【岡山】 「♪チリンチリン」園内に涼しげな音色が響きます。全長約8メートルの「風鈴のトンネル」です。池田動物園が来園者にひと時の涼を感じてもらおうと、2年前から毎年この時期