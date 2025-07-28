佐賀県伊万里市東山代町長浜の民家で女性２人が侵入してきた男に襲われ死傷した事件で、県警は２７日深夜、近くに住むベトナム国籍の技能実習生、ダム・ズイ・カン容疑者（２４）を強盗殺人と住居侵入の両容疑で逮捕した。調べに対し、「何も話したくない」と供述しているという。発表によると、カン容疑者は２６日午後４時２０分頃、民家に侵入し、住人で日本語講師の椋本舞子さん（４０）をナイフで脅して１万１０００円を奪