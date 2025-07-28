【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ニューアルバム『JAMBO JAPAN』には、全12曲を収録！ ザ・クロマニヨンズの18枚目のオリジナルアルバム『JAMBO JAPAN』が、10月29日にリリースされることが決定。併せて、全56公演に及ぶ全国ツアー『ザ・クロマニヨンズ ツアー JAMBO JAPAN 2025-2026』の開催も発表となった。 アルバム『JAMBO JAPAN』は、スピード感溢れるギターとハープ