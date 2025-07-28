【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■表紙は“Ｅ・ＹＡＺＡＷＡ”の刻印を施したスペシャル加工！ ソロデビュー50周年のロック界のカリスマ・矢沢永吉が、創刊55周年の『anan』2460号スペシャルエディション（2025年8月27日発売）の表紙を飾る。 1972年の「キャロル」でのデビューから50年以上にわたり日本のロック界の地平を更新し続け、今年でソロデビュー50周年を迎えた矢沢永吉。東京ドーム